Şuşada 27 ildən sonra ilk taksimiz görünüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şuşa şəhəri Azərbaycanın rəşadətli ordusu tərəfindən noyabrın 8-də azad edilib.

Bundan sonra, şəhərin girişində Azərbaycan bayrağı rəngində Şuşa yazısı yazılıb. 27 ildən sonra Gövhər ağa məscidində ilk azan səslənib. Şəhərdə həyat qaydasına düşməyə başlayır, elektrik enerjisi verilib, nəqliyyat infrastrukturu bərpa olunur, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisi davam edir.

