Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov videokonfrans formatında iranlı həmkarı Məhəmmdə Cavad Zəriflə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi tvitterdə yazıb.

O qeyd edib ki, tərəflər İran-Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərdəki son inkişafları və müharibədən sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

Konstruktiv və səmimi görüş təxminən bir saat davam edib.

