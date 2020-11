Xocalı və Xocavəndin kəndlərinin adı ilə bağlı qanun təsdiqləndi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunun Quşçubaba kəndinin Baharlı kəndi adlandırılması haqqında qanunu imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunun Qarabulaq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Quşçubaba kəndi Baharlı kəndi adlandırılıb.

Bundan başqa, dövlət başçısı Xocavənd rayonunun Tsakuri kəndinin Hünərli kəndi adlandırılması haqqında qanunu da imzalayıb.

Qanuna əsasən, Xocavənd rayonunun Çiraquz kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Tsakuri kəndi Hünərli kəndi adlandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.