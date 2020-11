Dünya futbol əfsanəsi Dieqo Armando Maradona vəfat edib.

CNN-in məlumatına görə, argentinalı dünya çempionu 60 yaşında həyatla vidalaşıb.

Qeyd edək ki, Maradona 11 noyabrda xəstəxanadan evə yazılmışdı. O, subdural hematomadan əməliyyat olunmuşdu.

