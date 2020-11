Fransa senatı ölkə hökümətini qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa çağıran qərarı qəbul edib.

Metbuat.az "TASS"a istinadən bildirir ki, səsverməyə qatılan 306 senatordan 305-i qərarın qəbul edilməsinə səs verib.

Fransa Xarici İşlər Naziri Baptiste Lemoine bildirib ki, qondarma respublikanın tək tərəfli tanınması kimsəyə fayda verməyəcək.

