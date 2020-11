Lalə Azərtaşa AĞIR İTKİ - FOTO

Tanınmış aparıcı Lalə Azərtaşa ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının xalası dünyasını dəyişib. Bu barədə Lalə özü "İnstagram" hesabında məlumat verib. O, xalasının fotosunu paylaşaraq:

"Həyat çox qəribədir. Bu gün Kəlbəcərin günüdür deyə yuxudan fərqli sevinclə oyanacam deyirdim...Oyandım da! Sonra bildim ki, sən demə bu təqvim həm də tək xalamın dünyasını dəyişdiyi gün olacaq! Oldu da! Dəfn etdik!. Allahdan rəhmət diliyirəm. Şəhidlərimiz, yarım qalan arzular, gözüyaşlı analar gözüm önündən getmirdi! Amma müharibənin qəddar qanunları var!. Müharibədə yas saxlamazlar!. Kəlbəcər qayıtdıgı gun yas saxlamazlar! Ona görə ürəyi parçalanmış amma Kəlbəcər sevgisinin üstün gəldiyi üçün bu gün Əsgər Salamı verməyə bilməzdim!. Nə yaxşı ki, Agdam bizimdir deyə bildik sənə!. Nə yaxşı ki!.Və başsaglıgı verib, dərdimizə şərik olanlar çox sag olun. Ölkədəki Covid 19 bəlası üzündən yas mərasimi keçirməyəcəyik!. Bir daha hər kəsə təşəkkür, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin" sözlərini yazıb.

