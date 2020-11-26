Çempionlar Liqasında gecənin nəticələri: “Bavariya” və “Mançester Siti” növbəti mərhələdə

Çempionlar Liqasında IV tur başa çatıb.
Metbuat.az bildirir ki, ikinci oyun günündə 4 qrupda 8 matç keçirilib.
Turnirin son qalibi “Bavariya” “Zalsburq” üzərində qələbə qazanıb. İtkisiz irəliləyən Almaniya klubu 1/8 finala vəsiqəni təmin edib. A qrupunun digər matçında “Atletiko” “Lokomotiv”in müqavimətini qıra bilməyib.
B qrupunda Mönhenqladbax “Borussiya”sı “Şaxtyor”u darmadağın edib. Turnirə uğursuz başlayan “Real” isə “İnter” üzərində qələbə ilə ikinci sıraya yüksəlib.
“Olimpiakos”un qonağı olan “Mançester Siti” ardıcıl 4-cü dəfə qalib gələrək 1/8 finala yüksəlib. Məğlubiyyətləri sıralayan “Marsel” bu dəfə “Porto”ya 3 xal sevinci yaşadıb.
D qrupunun lideri “Liverpul” ilk xal itkisinə “Atalanta” ilə görüşdə üzülüb. “Midtülland” üzərində qələbə “Ayaks”in ikinci pilləni qoruması üçün yetərli olub.
Qeyd edək ki, turun ilk günündə “Çelsi”, “Sevilya”, “Barselona” və “Yuventus” 1/8 finala vəsiqə qazanıb.
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi
IV tur
25 noyabr
A qrupu
00:00. “Atletiko” (İspaniya) - “Lokomotiv” (Rusiya) - 0:0
00:00. “Bavariya” (Almaniya) - “Zalsburq” (Avstriya) - 3:1
Levandovski, 42, Vober, 52 (avtoqol), Sane, 68 - Berişa, 73
B qrupu
21:55. “Borussiya” (Mönhenqladbax, Almaniya) - “Şaxtyor” (Ukrayna) - 4:0
Stindl, 17 (pen.), Elvedi, 34, Embola, 45+1, Vendt, 77
00:00. “İnter” (İtaliya) - “Real” (İspaniya) - 0:2
Azar, 7 (pen.), Hakimi, 59 (avtoqol)
C qrupu
21:55. “Olimpiakos” (Yunanıstan) - “Mançester Siti” (İngiltərə) - 0:1
Foden, 36
00:00. “Marsel” (Fransa) - “Porto” (Portuqaliya) - 0:2
Sanusi, 39, Serxio Olivera, 72 (pen.)
D qrupu
00:00. “Ayaks” (Niderland) - “Midtülland” (Danimarka) - 3:1
Qravenberx, 47, Mazraoi, 49, Neres, 66 - Mabil, 81 (pen.)
00:00. “Liverpul” (İngiltərə) - “Atalanta” (İtaliya) - 0:2
İliçiç, 60, Qosens, 64