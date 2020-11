“Boykot edilsin” - Fransa senatının qərarına Türkiyəli generaldan SƏRT REAKSİYA

“Fransa senatının "Artsaxın müstəqilliyini" tanıması barədə qərarına cavab olaraq Azərbaycan Parisdəki Bakı səfirini görüş üçün çağırıb, Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olmaqdan imtina etdiyini və Fransa ilə heç bir danışıqda iştirak etməyəcəyini elan etməlidir”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a özəl müsahibəsində Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi attaşesi, general Yücel Karauz deyib. General deyir ki, Azərbaycan Fransa ilə enerji kontekstində və Xəzərlə əlaqəli şirkətlərində yenidən qiymətləndirmə aparmalıdır.

“Fransa senatı bununla beynəlxalq qanunları və ərazi bütövlüyü ilə bağlı BMT-nin qanunlarını tanımadığını göstərdi. Buna cavab olaraq Türk əsgərləri Şuşa,Ağdam, Kəlbəcər və Laçına yerləşdirilməlidir. Fransa malları boykot edilməlidir.

Həmçinin atəşkəsin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün (1921-1991) dövrünün konstitusiya müəyyənedicisi Rusiya tərəfindən ərazi bütövlüyü çərçivəsində həyata keçirilməlidir”.

Yücel Karauz bildirdi ki, bu qərardan əvvəl BMT-nin qətnamələrinə zidd olan bir cəhd BMT-də olmalıdır vəTürk Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı toplantıya çağrılmalı və qanunsuz qərara qarşı bir cəhd edilməlidir.

“Fransa senatının bu qərarına Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan kimi dost ölkələrlə müştərək məsləhətləşmələr aparılmalıdır.Yaxşı olardı ki, İsrail və Yəhudi lobbisindən dəstək versin. Fransız iş adamlarına və Fransa xalqına, qərarın Fransa-Azərbaycan dostluğuna və bölgədəki sülhə gətirəcəyi zərərlər barədə məlumat verilməlidir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

