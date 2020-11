'' ADİ QƏRARDIR''- Erməni deputatdan Fransa senatın qərarına münasibət

"Realist olmaq lazımdır. İndi cəmiyyətimizdə Fransa Senatının qərarı ilə bağlı eyforik fikirlər yayılır. Bu, belə deyil"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Çiçəklənən Ermənistan" fraksiyasının üzvü, deputat Naira Zöhrabyan deyib. O bildirib ki, bu, adi bir qərardır, Fransa hökumətinin “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanınması kimi qəbul edilməməlidir.



Zöhrabyan baş nazir Nikol Paşinyanın Fransa Senatının məlum qərarını “tarixi addım” adlandırmasına da münasibət bildirib:



“Paşinyan hakimiyyətə yalanla gəldiyi kimi, indi cəmiyyətin da başını qatmaqla ölkəni idarə edir, yalançı, pafos və emosiyalı siyasətini davam etdirir”.

