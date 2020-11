“Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq dünən Kəlbəcər rayonu Azərbaycana qaytarılıb. Əminəm ki, Laçın rayonu da dekabrın 1-dək Azərbaycana qaytarılacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu parlamentin bu gün keçriilən plenar iclasında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova deyib.

Onun sözlərinə görə, bununla da ölkəmzin ərazi bütövlüyü təmin ediləcək:

“Eşq olsun Ali bBş Komandan İlham Əliyevə, Azərbaycan Ordusuna və Azərbaycan xalqına!”

