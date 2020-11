ŞƏHİD hesab olunan əsgərimiz SAĞ ÇIXDI - FOTO

Şəhid hesab olunan əsgərimizdən şad xəbər var.

Metbuat.az "sonxeber.az"-a istinadən xəbər verir ki, həmin əsgər əslən Laçınlı olan Cümşüdlü Mehman Vüqar oğludur. O, Murovda ermənilərin müşahidə postunu dağıdaraq, Zəngilanda yaralanmasına baxmayaraq, 4 gün ac-susuz döyüşüb.

Onu hamı itkin, şəhid bilirdi. Amma 4 gün sonra məlum olub ki, qəhrəmanımız vuruşa-vuruşa özünü xilas edib və arxada qalan dostlarını axtarıb tapıb. Ermənilər puskuya salsa da, o, puskudan çıxmağı bacarmışdı.

Böyük şücaət göstərən əsgərmiz hazırda sağalmaq üzrədir.

