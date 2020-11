TƏBİB məlumat yaydı – SON DƏQİQƏ

Azərbaycanda COVID-19 testlərinin bitməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Bu gün ölkədə koronavirusun diaqnozu üçün kifayət qədər test ehtiyatı mövcuddur.

Bu barədə Metbuat.az-a Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) məlumat verilib.



"Sadəcə olaraq, gün ərzində götürülən testlərin sayı çox olduğundan labarotoriyaların iş gücünə təsir göstərir. Nəticədə təbii olaraq testin nəticələri bir qədər gecikmiş olur. Bu problemin aradan qaldırılması məqsədilə simptomsuz təmaslılardan testlərin götürülməsinə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulması qərara alınıb.



Hazırda ölkədə 37 laboratoriya mövcuddur: "Bu laborotoriyalarda gündəlik 10 000 testin aparılması nəzərdə tutulurdu, artıq müraciətlərin sayı çox olduğundan gün ərzində laboratoriyalara daxil olan test nümunələri nəzərdə tutulduğundan 2 dəfə (19 178) artıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.