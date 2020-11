Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun işğaldan azad olunan Ağdam rayonunda məzarı tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə foto yayılıb.

Qeyd edək ki, A.Bağırov Ağdamın Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.

