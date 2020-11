Dünən axşamdan bəzi sosial media istifadəçiləri "Tik-tok"da video paylaşaraq "Amin əsirlikdən geri qayıtdı" deyə dezinformasiya tirajlayırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, videodakı şəxs AzTV-nin əməkdaşı Cavad Ağayevin oğlu Nəriman Ağayevdir.

Nəriman da 44 günlük müharibənin aslanlarındandır. Sağ-salamatdır, hərbi hissəyə geri qayıdıb.

Tezliklə erməni əsirliyində olan bütün azərbaycanlıların, eləcə də Amin və Bayramın da azadlığa qovuşacağına inanırıq. (publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.