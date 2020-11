Nisə Bəyim vəfat etdi

Şair Nisə Bəyim (Rəhimova) vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun qardaşı oğlu Toğrul Rəhimli feysbuk hesabında paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Nisə Bəyim 1955-ci ildə Sabirabadda anadan olub. 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

"Arazım, Xan Arazım", "İlahi vaxt", "Əbədiyyət", "Himn", "Ürək simfoniyası" poemaları Azərbaycan dövlət radiosunda radio-tamaşa kimi hazırlanaraq efirdə səsləndirilib.

"Yerə, Göyə, Tanrıya", "İlahi Vaxt", "Ulduz səsləri", "Ayla, Günlə bərabər" və başqa kitabların müəllifidir

