Sosial şəbəkələrdə maraqlı bir video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlayn dərs zamanı tələbələrdən biri üzünü bayraqla örtüb gözünə eynək taxaraq rəqs etməyə başlayır. Bunu görə müəllim ani bir şok yaşadıqdan sonra tələbədən bu hərəkətini izah etməsini istəyir. Tələbə isə görüntünü bağlayaraq bunu onun etmədiyini, yanında olan dostlarının etdiyini bildirir.

Sosial şəbəkələrdə həmin tələbənin qovulduğu və bunun çox ağır cəza olduğu haqqında müxtəlif rəylər yazılıb.

