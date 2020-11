44 gün davam edən və Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatan Vətən müharibəsinin iştirakçılarının könüllüləri evlərinə qayıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşan qəhrəmanlar coşğu ilə qarşılanıb.

