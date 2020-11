"Qarabağ" mərhələ şansını itirdi

"Qarabağ" klubu UEFA Avropa Liqasında növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, I qrupunun IV tur matçında rəqib Türkiyə "Sivasspor"u olub.

Azərbaycandakı hərbi vəziyyətlə əlaqədar İstanbulun "Başakşehir Fatih Terim" stadionunda təşkil olunmuş qarşılaşma "Sivasspor"un 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Beləliklə, "Qarabağ" qrupdakı dördüncü matçında da məğlub olaraq, sona 2 tur qalmış 1/16 finala vəsiqə şansını itirib. Xalını 6-ya yüksəldən "Sivasspor" isə növbəti mərhələ uğrunda mübarizəsini davam etdirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.