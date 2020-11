Erməni işğalından azad edilmiş Kəlbəcər rayonundakı İstisu qəsəbəsinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Telegram-da yayımlanıb.

Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin noyabrın 10-da imzaladıqları üçtərəfli Bəyanata əsasən, Kəlbəcər rayonu noyabrın 25-də Azərbaycana təhvil verilib.



Həmin görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.