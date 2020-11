Səhiyyə Nazirliyindən COVİD-19-la bağlı təhlükəli PROQNOZ

Bu gün Azərbaycanda yoluxmaların sayı antirekord vurursa, aydın məsələdir ki, ağır və kritik vəziyyətdə olan xəstələrin də sayı artacaq.

Metbuat.az Trend-ə istinadla xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyib.

Onun sözlərinə görə, yoluxma sayı artdıqca proporsional olaraq ağır vəziyyətdəki xəstələrin sayı da artır.

Baş infeksionist qeyd edib ki, statistikaya əsasən, COVİD-19-a yoluxan bütün xəstələrin 80 faizi xəstəliyi yüngül və orta ağır keçirir:

"Yəni xəstəliyin ağır formaları bütün xəstələnmə hallarının təxminən 20 faizini təşkil edir. Onların arasında çox ağır, kritik vəziyyətdə olanların sayı 5 faizdir".

Baş infeksionist Azərbaycanda COVİD-19-dan orta ölüm səviyyəsinin Avropa ölkələri, hətta qonşu ölkələrlə müqayisədə aşağı olduğunu da deyib.

