44 günlük Vətən müharibəsinin qəhrəmanları arasında İlkin və Elmin Şəbizadə qardaşları da var. Nənə və babalarının

himayəsində böyüyən qardaşlar müharibənin ilk günündən çiyin-çiyinə döyüşüb, qələbəni birlikdə qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gənc ömürlərinə Şuşa zəfəri kimi böyük tarix sığdıran igid qardaş heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar, yaralananda da bir yerdə yaralanıblar.

Şərəfli döyüş yolu keçən iki gənc haqqında AzTV-nin hazırladığı reportajı təqdim edirik:

