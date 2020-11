''Oğru Anna qızıllarımın pulunu qaytar'' - Akopyanın saç ustası Sofya Xudoyan

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanın saç ustası Sofya Xudoyan ona qarşı sərt ittihamlar səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə Sofya Xudoyan sosial şəbəkədəki hesabında paylaşım edib. O, Akopyandan zinət əşyalarını qaytarmağı və sifariş etdiyi geyimlərin pulunu verməyi tələb edib.

''Xahiş edirəm heç kim deməsin ki,ağrılı günlər yaşamışıq. Bilirəm çox adam uşaq, qardaş, ər, ata, evini itirdilər.... İtki dəhşətli, ağrı hamımızındır. Ürəyim ağrayır amma mən millət vəkili deyiləm. Anna qızılların pulunu qaytarmır. Heç kim üçün asan deyil, ölkəni idarə edənlərin belə davrana biləcəyini anlamaq iyrəncdir. Əgər şərəfin varsa, zəng edin, zinət əşyalarımı qaytarın, sifariş etdiyin geyimlərin pulunu verin''.

Mənbə:Sputnik Armenia

