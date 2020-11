Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vahid Tağıyevin dünyasını dəyişməsi ilə bağlı məlumat yalandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə icra başçısının müalicə aldığı tibb müəssisəsindən məlumat verilib.

Müəssisədən qeyd ediblər ki, V.Tağıyev hazırda tibb müəssisiəsində müalicəsini davam etdirir:

"İcra başçısının vəziyyəti ağırdır. Amma onun dünyasını dəyişməsi ilə bağlı məlumat yalandır".

