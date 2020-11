Vətən Müharibəsində əməyi olan igidlərimizi tanıyaq - SİYAHI

İşğal olunmuş ərazilərimizin düşməndən azad edilməsi istiqamətində uğurlu hərbi əməliyyatlarda iştirak edən şəxslərdən daha bir neçəsi ilə bağlı məlumat paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 21 saylı ərazi məşğulluq mərkəzinin baş mütəxəssisi Rauf Məmmədov, Göyçay regional peşə tədris mərkəzinin baş mühasibi Röyal Hacıyev və 6 saylı ərazi məşğulluq mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi Sirac Əsədov Vətən Müharibəsində iştirak ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.