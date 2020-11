"Bu xəbəri biz də mətbuatdan oxuduq. Tələbənin universitetdən qovulması və bərpası təhsil müəssisəsinin tam ixtiyarındadır".

Bu sözləri BAKU.WS-ə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov bildirib.

Qeyd edək ki, Pərviz Məhəmmədov BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Mexanika ixtisası üzrə I kurs tələbəsi olub.

Onun universitetdən qovulmasına səbəb Azərbaycan bayrağına hörmətsizlik etməsi ilə bağlı yayılan görüntüsü olub.

