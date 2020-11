Rusiya XİN-dən Qarabağ və Türkiyə barədə AÇIQLAMA

Rusiya Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə bağlı Türkiyəylə təmasdadır.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə bildirib.

"Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə bağlı Türkiyə ilə əməkdaşlığımız müxtəlif istiqamətlərdə aparılır. Bu, həm siyasi-diplomatik təmaslar, həm də hərbçilərimiz aralarında olan təmaslardır. Sözsüz ki, əməkdaşlığın istiqamət vektoru dövlət başçılarımız tərəfindən verilir, hansılar ki, regiondakı vəziyyəti müntəzəm olaraq müzakirə edirlər”, - deyə Rusiya XİN rəsmisi vurğulayıb.

Mənbə: REUTERS

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.