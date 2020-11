Türkiyəli məşqçi Yılmaz Vural ikinci dəfə koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az bildirir ki, iyunda bu virusdan əziyyət çəkən 67 yaşlı mütəxəssisin bu dəfə də testi pozitiv çıxıb.

Halı pisləşən Vural özəl xəstəxanaların birinə aparılıb və dərhal reanimasiyaya yerləşdirilib. Hazırda onun müalicəsi davam etdirilir.

Qeyd edək ki, dünyada ən çox komanda dəyişdirən məşqçilərdən biri kimi tanınan Yılmaz Vuralın son iş yeri “Akhisar” olub.

Mənbə: Ntvspor

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.