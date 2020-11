3 şəxsin noyabrın 25-də vəfat edən əfsanəvi futbolçu Maradonanın tabutunu açaraq selfi çəkdirməsi skandal yaradıb.

Metbuat.az "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, fotolar sosial şəbəkələrdə narazılığa səbəb olub. Argentinalılar Maradonaya qarşı hörmətsizlik edən həmin şəxslərin cəzalandırılmasını tələb ediblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

