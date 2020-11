Türkiyə əsgərlərinin Qarabağa gələcəyi tarixlə bağlı VACİB AÇIQLAMA

"Türkiyə əsgərlərinin Qarabağa gəlməsi üçün hazırlıqlar davam etdirilir. Ən qısa zamanda əsgərlərimiz Qarabağda olacaqlar".

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı Şamil Ayrım deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan cəmiyyətinin bu barədə narahatlığına heç bir əsas yoxdur:

"Türk əsgərinin Qarabağa gəlməməsi üçün ən xırda problem belə yoxdur. Hazırlıqlar görülüb. Ən qısa zamanda əsgərlərimiz Qarabağa gələcəklər. Fransa kimi ölkələrin və Avropanın bununla bağlı bütün narahatlıqlarına isə aydınlıq gətirilib. Heç bir əngəl yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.