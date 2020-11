Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Moskvaya gedəcək.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri aparatının protokol şöbəsinin rəhbəri Eduard Arutyunyan Paşinyanın səfərini hazırlamaq üçün Moskvaya yola düşəcək.

Paşinyan Arutyunyanın 30 noyabr - 4 dekabr tarixlərində Moskva səfəri barədə müvafiq qərarı imzalayıb.

