Azərbaycan əsgərləri Dağlıq Qarabağdakı rusiyalı sülhməramlısına dilimizdə danışmağı öyrədib.

Sosial şəbəkədə yayılan videoda azərbaycanlı əsgər rusiyalı hərbçidən “Lənkərana salamlar” deməsini istəyir.

Lakin rusiyalı çox cəhd etsə də şəhərimizin adını deyə bilmir. Daha sonra o, əsgərimizin təkidi ilə rus dilində salam deyir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

