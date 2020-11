ABŞ-ın Nevada ştatının Henderson əyalətində 2 şəxsin ətrafa atəş açması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfəryaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polisin bildirdiyinə görə, şübhəli avtomobildən atəş açıb və xüsusi münaqişə olmayıb. 20-li yaşlarda bir qadının və 30-lu yaşlarda kişinin saxlanıldığı bildirilib.

Mənbə: Sputnik

