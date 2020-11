Birinci Qarabağ Müharibəsində Laçın ermənilərin əlinə keçəndə Çingiz Qəhrəmanov 3 gün orada tək qalaraq, düşmənlə döyüşüb. Yardım gəldikdən sonra onlar bir ildən çox düşmən əhatəsində qalaraq, vuruşublar.

Vətən müharibəsində isə Çingiz Qəhrəmanov oğlu Rəşad Qəhrəmanzadə ilə birlikdə döyüşüblər.

Metbuat.az qəhrəman ata və oğulun "Yeni Tv"yə verdiyi müsahibəni təqdim edir:

