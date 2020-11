Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün "Qarabağ" futbol klubunun üzvləri 27 ildən sonra işğaldan azad edilmiş Ağdama səfər ediblər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ağdam Cümə məscidini ziyarət edən "Qarabağ"ın futbolçuları burada namaz qılıblar.



Qeyd edək ki, Ağdam noyabrın 20-də 27 illik erməni işğalından azad olunub.



