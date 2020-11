Milli Qəhrəman Ağdamda məzarı başında anıldı - FOTO

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin rəhbərləri Ağdama səfər çərçivəsində Ağdam Cümə məscidində olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam məscidini ziyarət edənlər arasında incəsənət xadimləri ilə yanaşı, Azərbaycan çempionu "Qarabağ" futbol klubu da olub.







Onlar həmçinin, Milli Qəhrəman, Qarabağ müharibəsi şəhidi, "Qarabağ" komandasının keçmiş baş məşqçisi Allahverdi Bağırovun məzarını ziyarət ediblər.



Qeyd edək ki, nümayəndələr daha öncə Tərtərdə olublar.









You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.