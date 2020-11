PKK-nın “liderləri” ermənilərlə birlikdə döyüşdüklərini etiraf etdilər - VİDEO

PKK terror təşkilatı Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağda Azərbaycana qarşı döyüşdüyünü etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Haber Global” kanalı məlumat yayıb.



Qeyd edilib ki, PKK-nın qadın qollarından birinin rəhbəri Layika Gültəkin terrorçu qrupun Qarabağa qədər gedərək, orada ermənilərlə birgə döyüşdüyünü deyib.



Türkiyənin hüquq mühafizə orqanlarının apardığı araşdırma nəticəsində bu fakt sübuta yetirilib. Məlum olub ki, PKK Qarabağ döyüşləri zamanı Ermənistanın yanında yer alıb.









