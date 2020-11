Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün "Qarabağ" futbol klubu işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər zamanı klub rəhbərliyi, məşqçilər və futbolçular “İmarət” stadionuna gediblər. Emənilərin yararsız vəziyyətə saldığı stadionda 27 ildən sonra Ağdam komandasının kuboku qaldırılıb.









You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.