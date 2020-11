Bu gün Azərbaycan çempionu "Qarabağ" klubu işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda üzvləri 27 ildən sonra azadlığa qovuşan “İmarət” stadionunda olublar.



Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də stadionda "Qarabağ"ın futbolçuları ilə birlikdə topla hərəkətlər edib.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.