Biləsuvar-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Biləsuvarın Çaylı kəndindən keçən hissəsində minik avtomobili aşaraq su kanalına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər isə yaralanıb.

Onların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

