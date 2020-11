Tanınmış vəkil, 22 saylı Vəkil Bürosunun rəhbəri Tahir Əlirzayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda onun həmkarları məlumat verib.

T.Əlirazayevin koronavirusdan dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.