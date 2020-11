Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını kobud şəkildə pozan və dövlət bayrağına qarşı təhqiredici hərəkətlər edən BDU-nun birinci kurs tələbəsi Pərviz Məhəmmədov səhvini etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbəbdən üzr istəyən tələbənin videomüaraciəti sosial şəbəkədə yayılıb.

Bundan başqa, P.Məhəmmədov daha öncə də intizamsızlıq eydiyini bildirib.

