Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və digər rəsmi şəxslərin Ağdam ziyarəti barədə Türkiyə kanalı reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin "Haber Global” kanalı ziyarət zamanı baş verən maraqlı anları işıqlandırıb.

Belə ki, Hikmət Hacıyev 13 yaşlı Kənanın oxuduğu "Bayatı-Şiraz” simfonik muğamı dinləyərkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Həmin anları təqdim edirik:

