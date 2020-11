“Neftçi” ilə “Zirə”dən heç-heçə

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 11-ci tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutub.

Turnir cədvəlinin ilk “üçlüy”ündə yer alan “Neftçi” və “Zirə” paytaxt derbisinə çıxıb. Komandalar zirvəni ələ keçirmək uğrunda mübarizə aparıblar. Amma 90 dəqiqə ərzində tərəflərdən heç biri fərqlənə bilməyib və matç qolsuz başa çatıb.

Bu gün keçirilməli olan “Sumqayıt” – “Qəbələ” oyunu isə noyabrın 30-na təxirə salınıb. Buna qonaq komandanın futbolçularında koronavirus aşkarlanması səbəb olub.

Qeyd edək ki, sabah daha iki oyun keçiriləcək. “Səbail” “Qarabağ”ı, “Keşlə” “Sabah”ı qəbul edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.