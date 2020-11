Əməkdar artist Lalə Məmmədova da koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az-ın məlumata görə, bir neçə gündür səhhətində problem olan müğənni Covid-19 testi verib və cavabı pozitiv olub.

L.Məmmədova ilə yanaşı anası və övladları da virusa yoluxublar. Hazırda onlar ev şəraitində karantinə alınaraq müalicə olunurlar.(axsam.az)

