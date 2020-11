Vətən Müharibəsində iştirak etmiş Azərbaycan ordusunun daha bir videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmənin canına qorxu salan igidlərimiz görüntülərdə Cəbrayıl rayonunda olduqlarını və Kəlbəcər rayonuna yola düşdüklərini qeyd ediblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

