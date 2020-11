"İşğaldan azad edilmiş Ağdamda "Qarabağ" futbol klubu yığmasının üzvləri ilə birgə olmaqdan məmnunam".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tvitter səhifəsində yazıb.

""Qarabağ" qaçqın və məcburi köçkünlər arasında sürgündə olan yeganə futbol klubu idi. İndi onlar öz doğma şəhərlərinə qayıtdılar", - deyə Hacıyev əlavə edib.

