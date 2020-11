Azərbaycan əsgərləri Şuşa şəhərində hədiyyə verilən nərd tapıblar.

Nərdin üzərində “Telmandan İbrahimə hədiyyə 12.09.1988” sözləri yazılıb.

Fotonu təqdim edirik:

