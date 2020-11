Noyabrın 8-də işğaldan azad olunan Şuşa şəhəri ilə bağlı yeni görüntülər üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə fotolar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Fotolar Şuşada yerləşən Turşsu parkındandır. Şəkillərdən aydın olur ki, ermənilər digər ərazilərdə olduğu kimi, orada da vandalizm hərəkətləri törədiblər.

Fotoları təqdim edirik:

