“Ulduz müharibələri” filminində Dart Veyder obrazını canlandıran britaniyalı aktyor Deyvid Prouz həyatını itirib.

Bu barədə “The Mirror” xəbər yayıb.

Məşhur aktyorun 85 yaşı olub.

