“Qayıtdı ki, gəl səni bir də öpüm, birdən şəhid olaram” - Videoreportaj

Bir neçə il əvvəl hərbi xidmətdən mülki həyata qayıtmaq istəməsə də, atasının təkidi ilə bu sahə ilə yollarını müvəqqəti ayıran 22 yaşlı Fazil Məmmədlinin taleyi Vətən Müharibəsində yenidən həmin yola çıxdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, qafqazinfonun əməkdaşları evin tək oğlu olan şəhidin Ağstafa rayonunun Vurğun qəsəbəsində yaşayan ailəsindən reportaj hazırlayıb.

Fazil orta məktəbi bitirdikdən sonra Ağcabədi rayonunda hərbi xidmət keçib və sonda qalaraq hərbçi kimi həyatına davam etmək istəyib. Lakin atası Razim Məmmədli Ağcabədinin uzaq olmasına görə yeganə oğlundan uzaq düşməmək üçün, onu tez-tez görə bilmək üçün bu məsələyə könülsüz yanaşıb. Fazil də atasını, ailəsini incitməmək üçün bu sevdadan əl çəkmiş kimi davranıb. Lakin bir ürəyi daim hərbidə, döyüşlərdə qalıb. Mülki həyata qayıdandan bir müddət sonra çıxış yolu tapıb: daha yaxın məsafədə hərbçi kimi davam etmək. Hazırlaşıb, imtahan verib və Qazax rayonunda “MAXE” kimi hərbi xidmətə davam etməyə qəbul olunub.

Fazil orta məktəb dövründən hərbi formanı çox sevirdi. Anası Lətifə xanım deyir ki, ətrafındakı hərbçilərlə görüşərkən onların papaqlarını başına qoyub fəxrlə ona göstərərmiş. O, oğlunun şəhid olması xəbərini onkoloji xəstəliyi olan ərini xəstəxanaya apararkən eşidib. Fazil ilk günlərdən döyüşlərdə iştirak edib, lakin bunu ailəsindən gizlədib. Oktyabrın 10-da Füzuli şəhəri uğrunda döyüşlərə yollanarkən ailəsinə məlumat verib.

Döyüşçü yoldaşı deyir ki, Fazil sonuncu döyüşə gedəndə sağollaşıb bir qədər getdikdən sonra yenidən geri qayıdıb və onu qucaqlayaraq “bəlkə şəhid olaram, qayıtmaram” deyib. Fazil son günündə şəhadətə ucalacağını artıq hiss edib və bunu bilərək qəhrəmancasına atıcı kimi döyüşlərə qatılıb. Fazil müharibədən öncə xidmətdə olarkən snayper kursunu bitirib və cəbhə zonasına snayperçi kimi düşmənin susdurulmasında rolu olub.

Bacısı Günay Məmmədli deyir ki, arxa dayağı olan qardaşının şəhid olduğunu eşidəndə onun yoxluğunu xəstə atası ilə doldurmağa çalışıb. Günay hazırda tələbədir və qardaşına söz verib ki, mütləq oxuyacaq, yaxşı oxuyacaq və müəllim olacaq. Günayın bir arzusu da var: müəllim olub illər boyunca bütün şagirdlərinə qardaşından və onun kimi qəhrəmanlardan danışsın, onları tanıtsın və yaddan çıxmağa qoymasın.

